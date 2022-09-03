«Динамо» — «Урал»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Макаров подключил к атаке Паршивлюка, Сергей прострелил на Тюкавина, а Константин освободился из-под опеки Мамина, идеально положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота.
Спустя шесть минут уральцы отыгрались. Со стандарта отлично в штрафную навесил Подберёзкин, Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Шунина.
А на 59-й минуте роскошный удар от угла штрафной удался Макарову. Полузащитник «Динамо» по идеальной траектории положил мяч в дальнюю девятку, принеся победу бело-голубым.
«Динамо» с 16 очками поднялось на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. «Урал» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.
В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Сочи» (9 сентября), а «Урал» примет дома «Торпедо» (11 сентября).