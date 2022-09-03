«Динамо» — «Урал»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над екатеринбургским(2:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Макаров подключил к атаке Паршивлюка, Сергей прострелил на Тюкавина, а Константин освободился из-под опеки Мамина, идеально положил корпус и с лёта переправил мяч в ворота.

Спустя шесть минут уральцы отыгрались. Со стандарта отлично в штрафную навесил Подберёзкин, Бикфалви выиграл воздух и головой по уходящей траектории отправил мяч мимо Шунина.

А на 59-й минуте роскошный удар от угла штрафной удался Макарову. Полузащитник «Динамо» по идеальной траектории положил мяч в дальнюю девятку, принеся победу бело-голубым.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Урал 2:1 Голы: 1:0 Tyukavin K. (38'), 1:1 Bicfalvi E. (44'), 2:1 M.D. (59') Динамо: Fomin D., Gagnidze L. (Kutitsky A., 89'), Grulev V. (Gladyshev Y., 63'), M.D. (Lesovoy D., 89'), Marichal N., Parshivlyuk S., Sazonov S., Shunin A., Skopintsev D., Tyukavin K. (Smolov F., 79'), Zakharian A. Урал: Beveev M., Bicfalvi E., Egorychev A. (Zheleznov Y., 87'), Эмерсон, Gadzhimuradov R. (Yushin A., 62'), Gazinskiy Y. (Kashtanov A., 62'), Goglichidze L., Mamin A., M.D. (Lesovoy D., 89'), Podberezkin V. (Sungatulin F., 70'), Pomazun I. Предупреждения: Mamin A. (41'), Sazonov S. (52'), Beveev M. (79'), Goglichidze L. (89')

«Динамо» с 16 очками поднялось на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. «Урал» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Сочи» (9 сентября), а «Урал» примет дома «Торпедо» (11 сентября).