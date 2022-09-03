Стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграет с «Уралом».

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичёв, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 20:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

Матч «Динамо» — «Урал» обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).