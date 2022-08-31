ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каземиро«Реал» без Каземиро: у Анчелотти есть план
  • 15:55
    • «Челси» объявил о подписании Уэсли Фофаны
  • 19:12
    • СМИ: Неймара предложили «Челси», но Тухель нацелен на Обамеянга
  • 18:56
    • Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в Кубке России
  • 18:26
    • «Краснодар» в большинстве переиграл «Химки» в матче Кубка России
  • 18:17
    • «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду кипрскому «Арису»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Химок»: Естественно, от Писарева ждали больший результат

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки Фонбет Кубок России Футбол России РПЛ
    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию в клубе и слухи о возможной смене главного тренера Николая Писарева.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Ранее сообщалось, что решение по тренерскому штабу будет принято по итогу матча Кубка России с «Краснодаром». 31 августа «Химки» проиграли кубанцам со счетом 0:2.

  • Решение по тренерскому штабу «Химок» будет принято по результатам матча Кубка России
  • Читайте по теме

    • «Я сейчас поеду на разговор с Туфаном Садыговым, если буду нужен. Неспокойно. Футбол такая вещь, когда много проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот и танцует.

    Мое будущее? Когда объявят, тогда узнаете. Над любым человеком тучи сгущаются, кроме руководителя.

    Естественно, от Николая Николаевича [Писарева] ждали больший результат. Об этом долго можно говорить. Так случилось.

    Возвращение Юрана в четвертый раз? Почему нет. Черевченко же приходил», — сказал Ульянов «Спорт-Экспрессу».

  • «Химки» троицу любят. Подмосковный клуб опять уволил Юрана
  • Не прошло и месяца со старта нового сезона, а в РПЛ уже начался цирк
  • 10/08/2022

    • «Химки» пока не могут победить после увольнения Сергея Юрана. Писарев стал главным тренером подмосковной команды 10 августа, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» свою беспроигрышную серию матчей с «Ньюкаслом»?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Отберет ли «Вест Хэм» очки у «Тоттенхэма»?
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Димитров — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры