Гендиректор «Химок»: Естественно, от Писарева ждали больший результат

Генеральный директорпрокомментировал ситуацию в клубе и слухи о возможной смене главного тренера

Ранее сообщалось, что решение по тренерскому штабу будет принято по итогу матча Кубка России с «Краснодаром». 31 августа «Химки» проиграли кубанцам со счетом 0:2.

«Я сейчас поеду на разговор с Туфаном Садыговым, если буду нужен. Неспокойно. Футбол такая вещь, когда много проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот и танцует.

Мое будущее? Когда объявят, тогда узнаете. Над любым человеком тучи сгущаются, кроме руководителя.

Естественно, от Николая Николаевича [Писарева] ждали больший результат. Об этом долго можно говорить. Так случилось.

Возвращение Юрана в четвертый раз? Почему нет. Черевченко же приходил», — сказал Ульянов «Спорт-Экспрессу».

«Химки» пока не могут победить после увольнения Сергея Юрана. Писарев стал главным тренером подмосковной команды 10 августа, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.