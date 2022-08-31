Кокорин близок к переходу в «Арис»

Нападающий «Фиорентины»может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола.

Отмечается, что «Фиорентина» возьмет на себя оплату значительной части зарплаты российского игрока — от половины до двух третей.

В клубе из Флоренции Кокорин получает 1,8 миллиона евро за сезон.

Ранее появилась информация, что трансфер Кокорина в «Арис» сорвался, так как футболист не прилетел на Кипр, хотя представители клуба его ждали для обсуждения деталей. Также сообщалось, что экс-форварда «Зенита» и «Спартака» хочет подписать чемпион Кипра «Аполлон».

В 2022 году Кокорин сыграл за «Фиорентину» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 22 минуты.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.