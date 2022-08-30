Ван Бастен: Стоит ли Антони 100 млн евро? Даже близко нет

Бывший нападающийи сборной Нидерландовзаявил, что вингерне стоит 100 миллионов евро.

Напомним, что именно такую сумму с учетом бонусов «Манчестер Юнайтед» заплатит амстердамскому клубу за игрока. Ранее трансфер был подтвержден официально.

«Стоит ли Антони 100 млн евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного.

Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективен.

Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Если ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти…

Стоит обратить внимание на то, как часто он теряет мяч», — сказал Ван Бастен As.