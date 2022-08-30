«Фулхэм» — «Брайтон»: счет 2:1, обзор голов

«Коттеджеры» вышли вперед во втором тайме после гола Александара Митровича. Добавил преимущества хозяевам автогол Льюиса Данка.
Алексис Макаллистер сократил разрыв, но на большее «Брайтон» не хватило.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
Голы: 1:0 Александр Митрович (48'), 2:0 Льюис Данк (автогол) (55'), 2:1 Alexis MacAllister (пенальти) (60') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Натаниэл Чалоба, 90'), Жоау Палинья, Бобби Рид, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 78'), Нескенс Кебано, Александр Митрович Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Первис Эступинан (Kaoru Mitoma, 63'), Moisés Caicedo (Deniz Undav, 79'), Энок Мвепу (Дэнни Уэлбек, 63'), Alexis MacAllister, Соломон Марч, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Тарик Лампти, 64'), Роберт Санчес Предупреждения: Первис Эступинан (55'), Энтони Робинсон (68'), Харрисон Рид (83')
«Брайтон» потерпел первое поражение в сезоне, но пока остается на 4 месте. У «Фулхэма» 8 очков и 6 место в турнирной таблице.