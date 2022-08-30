«Монако» назвал цену за Дисаси, которым интересуется «ПСЖ»

Защитник «Монако»может присоединиться к чемпионам Франции, сообщает журналист Goal Марка Мешенуа.

По информации источника, «ПСЖ» уже контактировал с монегасками, хотя предложений пока не делал. «Монако» рассчитывает получить за 24-летнего футболиста 50 млн евро. Сам игрок дал парижанам согласие на переход.

Однако руководству «ПСЖ» такая сумма показалась слишком завышенной, так что трансфер Дисаси в столичный клуб вряд ли состоится. Напомним, что действующий договор защитника с «Монако» рассчитан до июня 2025 года.

Дисаси стал игроком «Монако» летом 2020 года, перейдя из «Реймса». В нынешнем сезоне защитник в шести матчах чемпионата Франции и квалификации Лиги чемпионов забил один гол и отдал результативную передачу.