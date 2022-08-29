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    Агент Николсона: Мы опечалены происходящим в «Спартаке»

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    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон недоволен своим положением в клубе. Об этом сообщил агент ямайского футболиста Ненад Портега.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    Ранее сообщалось, что Николсон может перейти в турецкий «Галатасарай». На фоне этих слухов «Спартак» на прошлой неделе подписал экс-форварда миланского «Интера» и «Монако» Кейта Бальде.

    «Болельщики "Спартака" должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за "Спартак".

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    • Самый важный вопрос — каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

    В текущем чемпионате России Николсон выходил на поле в пяти матчах, в которых ни разу не отметился результативными действиями.

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