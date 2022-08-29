Агент Николсона: Мы опечалены происходящим в «Спартаке»

Нападающий «Спартака»недоволен своим положением в клубе. Об этом сообщил агент ямайского футболиста Ненад Портега.

Ранее сообщалось, что Николсон может перейти в турецкий «Галатасарай». На фоне этих слухов «Спартак» на прошлой неделе подписал экс-форварда миланского «Интера» и «Монако» Кейта Бальде.

«Болельщики "Спартака" должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за "Спартак".

Самый важный вопрос — каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

В текущем чемпионате России Николсон выходил на поле в пяти матчах, в которых ни разу не отметился результативными действиями.