Источник: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Полузащитникможет продолжить карьеру в, перейдя в казанский клуб в качестве свободного агента.

По сведениям «Чемпионата», команда из столицы Татарстана является фаворитом в борьбе за 32-летнего футболиста, хотя есть на него и другие претенденты.

При этом в «Рубине» не подтвердили информацию о желании подписать игрока.

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего не известно», — сказал глава пресс-службы Иван Бодылевский «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 20 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевых паса. 20 мая армейский клуб и хавбек договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.