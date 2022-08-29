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    Источник: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

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    Полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Рубине», перейдя в казанский клуб в качестве свободного агента.

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    По сведениям «Чемпионата», команда из столицы Татарстана является фаворитом в борьбе за 32-летнего футболиста, хотя есть на него и другие претенденты.

    При этом в «Рубине» не подтвердили информацию о желании подписать игрока.

    «Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего не известно», — сказал глава пресс-службы Иван Бодылевский «Спорт-Экспрессу».

    В прошлом сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 20 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевых паса. 20 мая армейский клуб и хавбек договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

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