Соболев: В первом тайме «Факел» был на эмоциях, нам было чуть тяжеловато

Нападающийподвел итоги матча 7-го тура РПЛ против(4:1).

«Не забили в первом тайме свои моменты, были подходы, были моменты, плюс сам "Факел" на эмоциях, столько болельщиков, атмосфера крутая на стадионе.

Наверно, поэтому было чуть тяжеловато в первом тайме. Хорошо, что забили во втором, в принципе сразу забили и второй и все.

Сказал еще перед игрой, если есть еще зрители, а их 20 тысяч — это очень круто. Классно, когда играешь при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверно, уже нигде не будет», — заявил Соболев «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков в 7 турах. «Факел» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.