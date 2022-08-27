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    Соболев: В первом тайме «Факел» был на эмоциях, нам было чуть тяжеловато

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Не забили в первом тайме свои моменты, были подходы, были моменты, плюс сам "Факел" на эмоциях, столько болельщиков, атмосфера крутая на стадионе.

    Наверно, поэтому было чуть тяжеловато в первом тайме. Хорошо, что забили во втором, в принципе сразу забили и второй и все.

    Сказал еще перед игрой, если есть еще зрители, а их 20 тысяч — это очень круто. Классно, когда играешь при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверно, уже нигде не будет», — заявил Соболев «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков в 7 турах. «Факел» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.

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