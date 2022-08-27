Полузащитник «Факела»: Ничего не получилось во втором тайме матча со «Спартаком»

Полузащитникпрокомментировал матч 7-го тура РПЛ против(1:4).

«Ничего не получилось во втором тайме. Я не знаю, с чем это связано. Не могу объяснить.

Второй раз ведем в счете 1:0 и проигрываем игру. Не знаю, почему. Первые 10 минут скованно играем, пропускаем голы.

Все команды сильные плюс-минус. Не могу сказать, что "Спартак" очень сильный. Вы видели по игре. Не думаю, что в первом тайме мы сильно уступали.

Понятное дело, что они владели инициативой, больше контролировали мяч. У нас тоже были опасные моменты. Во втором тайме они уже играли по счету и потом нам забили два.

Понимаю, что нас все любят, но самое главное — результат. Нас могут любить только за результат», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

«Факел» после семи туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. В следующем туре воронежский клуб сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода».