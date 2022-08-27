«Челси» в меньшинстве обыграл «Лестер» благодаря дублю Стерлинга

на своем поле сыграл противв рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Лондонский «Челси» остался в меньшинстве на 28-й минуте матча после того как Конор Галлахер получил вторую желтую и был удален с поля. Но это не помешало Рахиму Стерлинг оформить дубль забив на 47-й и 63-й минутах матча.

«Лестер» так же смог отличиться одним голом, Харви Барнс получил передачу, которую сделал Джейми Варди и нанес идеальный удар в левы угол ворот — 2:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Лестер 2:1 Голы: 1:0 Рахим Стерлинг (47'), 2:0 Рахим Стерлинг (63'), 2:1 Харви Льюис Барнс (66') Челси: Эдуард Менди, Рис Джеймс, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 90'), Конор Галлахер, Жоржиньо (Матео Ковачич, 75'), Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт (Сесар Аспиликуэта, 46'), Кай Хаверц, Рахим Стерлинг (Кристиан Пулишич, 75') Лестер: Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл, Юри Тилеманс (Вильфред Ндиди, 89'), Деннис Прает (Айосе Перес, 55'), Бубакари Сумаре (Келечи Ихеаначо, 55'), Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Дэнни Уорд Предупреждения: Конор Галлахер (22'), Конор Галлахер (28'), Кирман Дьюсбери-Холл (31'), Деннис Прает (40'), Кай Хаверц (90 + 3')

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 7 очков, а «Лестер» располагается на 19-м месте набрав всего 1 балл.