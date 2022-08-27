«Арсенал» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Счет на 56-й минуте открыли гости. Габриэл заигрался с мячом в своей штрафной, позволив Митровичу совершить отбор, после чего сербский форвард пробил точно под дальнюю штангу.

На 64-й минуте Сака нашёл Эдегора у линии штрафной «Фулхэма», который чуть продвинулся вперёд и пробил — а мяч через рикошет отправился в сетку ворот.

А на 86-й минуте, после подачи от угла поля во вратарскую «Фулхэма», Лено не смог кулаками выбить мяч, отскок получился к линии ворот в ноги Габриэлу Магальянсу, который такой шанс моментально использовал.