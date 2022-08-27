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    «Арсенал» вырвал победу у «Фулхэма»

    «Арсенал» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 56-й минуте открыли гости. Габриэл заигрался с мячом в своей штрафной, позволив Митровичу совершить отбор, после чего сербский форвард пробил точно под дальнюю штангу.

    На 64-й минуте Сака нашёл Эдегора у линии штрафной «Фулхэма», который чуть продвинулся вперёд и пробил — а мяч через рикошет отправился в сетку ворот.

    А на 86-й минуте, после подачи от угла поля во вратарскую «Фулхэма», Лено не смог кулаками выбить мяч, отскок получился к линии ворот в ноги Габриэлу Магальянсу, который такой шанс моментально использовал.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Фулхэм 2:1
    Голы: 0:1 Александр Митрович (56'), 1:1 Мартин Эдегор (64'), 2:1 Габриэль Магальяйнс (86') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Киран Тирни (Эдвард Нкетиа, 61'), Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Пабло Мари, 90'), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Такэхиро Томиясу, 89') Фулхэм: Александр Митрович, Нескенс Кебано (Томас Кейрни, 69'), Андреас Перейра (Исса Диоп, 79'), Бобби Рид, Жоау Палинья (Натаниэл Чалоба, 90'), Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим (Jay Stansfield, 89'), Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете (Кевин Мбабу, 79'), Бернд Лено Предупреждения: Бен Уайт (36'), Габриэл Жезус (44'), Жоау Палинья (44'), Энтони Робинсон (51'), Бобби Рид (70')
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