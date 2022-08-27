ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 18:57
    • Хет-трик Холанна помог «Ман Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэласом»
  • 18:55
    • «Ливерпуль» отгрузил девять мячей «Борнмуту», у Фирмино дубль и три ассиста
  • 21:37
    • «Ювентус» обменялся голами с «Ромой»
  • 21:28
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
  • 21:28
    • «Арсенал» вырвал победу у «Фулхэма»
    Все новости спорта

    Абаскаль: В первом тайме мы практически не били по воротам «Факела»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Факел РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Настрой у ребят с первой минуты был хорошим. Нам просто было сложно против соперника, который оборонялся низко — тяжело создавать опасные моменты.

    В перерыве мы сделали перестановки: задачей было наносить удары с 16 метров — из-за пределов штрафной. Потому что в первом тайме мы практически не били по воротам.

    Считаю, это было ключевым решением, которое и позволило открыть счет.

    Разница между первым и вторым таймом была очевидна: в первом, доходя до штрафной, мы шли куда-то в сторону углового флага, а во втором начали бить с определенной спортивной злостью», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков в 7 турах. «Факел» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли «Сантос» выиграть на поле «Куябы»?
  • «Куяба» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.51
  • Экспресс дня 28 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Куяба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ботафого — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Касаткина — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры