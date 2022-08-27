Абаскаль: В первом тайме мы практически не били по воротам «Факела»

Главный тренерподвел итоги матча 7-го тура РПЛ против(4:1).

«Настрой у ребят с первой минуты был хорошим. Нам просто было сложно против соперника, который оборонялся низко — тяжело создавать опасные моменты.

В перерыве мы сделали перестановки: задачей было наносить удары с 16 метров — из-за пределов штрафной. Потому что в первом тайме мы практически не били по воротам.

Считаю, это было ключевым решением, которое и позволило открыть счет.

Разница между первым и вторым таймом была очевидна: в первом, доходя до штрафной, мы шли куда-то в сторону углового флага, а во втором начали бить с определенной спортивной злостью», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков в 7 турах. «Факел» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.