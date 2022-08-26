«Ман Сити» заблокировал трансфер Силвы в «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити»и предложил за португальского футболиста € 83 млн. Однако действующий чемпион Англии ответил отказом. Об этом сообщает The Times

По информации источника, руководители «Пари Сен-Жермен» полагают, что это связано с опасениями «горожан» относительно выступлений в Лиге чемпионов — Силва может помочь французскому клубу выиграть первый трофей раньше, чем это сделает «Ман Сити».

Так же уточняется, что ранее 28-летний Силва отверг новый контракт от «Манчестер Сити», по которому бы он стал самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Кевином Де Брёйне.

Появлялась информация, что Бернарду хотел перейти в «Барселону», которая также интересуется его услугами. Однако испанской команде нужно найти на этот трансфер средства, ведь они до сих пор не заявили на сезон защитника Жюля Кунде.