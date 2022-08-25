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    Тренер «Копенгагена»: Хотим играть в Лиге чемпионов с сильнейшими

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    Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп высказал мнение о попадании его команды в группу G Лиги чемпионов к «Манчестер Сити», «Севилье» и дортмундской «Боруссии».

    Йесс Торуп
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    Йесс Торуп

    «Мы понимали, что громкие имена неизбежны, и с нетерпением ждем встречи с ними. Это три крупных европейских клуба.

    "Манчестер Сити" — один из фаворитов турнира в целом, а игры с "Севильей" будут особенными из-за встречи с Томасом Дилейни, и это тоже клуб с большими евротрадициями. Вдобавок — "Боруссия", чей уровень всем известен.

    Очевидно, что для нас это гигантский вызов, но участвуем мы не просто с тем, чтобы обрести опыт.

    Здесь мы для того, чтобы соперничать, создавая великолепное зрелище, и оставить нашим болельщикам яркие впечатления.

    Прекрасно понимаем, что будет сложно, но хотим играть с сильнейшими, и вот у нас появляется такая возможность», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

    Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

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