Тренер «Копенгагена»: Хотим играть в Лиге чемпионов с сильнейшими

Главный тренервысказал мнение о попадании его команды в группу G Лиги чемпионов ки дортмундской

«Мы понимали, что громкие имена неизбежны, и с нетерпением ждем встречи с ними. Это три крупных европейских клуба.

"Манчестер Сити" — один из фаворитов турнира в целом, а игры с "Севильей" будут особенными из-за встречи с Томасом Дилейни, и это тоже клуб с большими евротрадициями. Вдобавок — "Боруссия", чей уровень всем известен.

Очевидно, что для нас это гигантский вызов, но участвуем мы не просто с тем, чтобы обрести опыт.

Здесь мы для того, чтобы соперничать, создавая великолепное зрелище, и оставить нашим болельщикам яркие впечатления.

Прекрасно понимаем, что будет сложно, но хотим играть с сильнейшими, и вот у нас появляется такая возможность», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.