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    Семак: У «Урала» сменился тренер, команда будет на подъёме

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги своей команды против «Урала».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Каждая игра — это отдельно взятая история. У "Урала" сменился тренер, в эмоциональном плане команда будет на подъёме. Каждый игрок хочет доказать тренеру, что он готов играть в стартовом составе.

    Нам же надо играть в свой футбол, но улучшить реализацию, хотелось бы забивать больше. Прекрасная игра была с "Торпедо" и ЦСКА. Побили все возможные рекорды в плане статистики. Это и контроль, и создание моментов. В том же матче с ЦСКА — 12:2 по голевым моментам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

    Встреча состоится 28 августа и начнётся в 13:00 по мск. «Зенит» на данный момент занимает первую позицию в таблице РПЛ с 14-ю баллами в активе.

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