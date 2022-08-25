Семак: У «Урала» сменился тренер, команда будет на подъёме

Главный тренер «Зенита»прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги своей команды против «Урала».

«Каждая игра — это отдельно взятая история. У "Урала" сменился тренер, в эмоциональном плане команда будет на подъёме. Каждый игрок хочет доказать тренеру, что он готов играть в стартовом составе.

Нам же надо играть в свой футбол, но улучшить реализацию, хотелось бы забивать больше. Прекрасная игра была с "Торпедо" и ЦСКА. Побили все возможные рекорды в плане статистики. Это и контроль, и создание моментов. В том же матче с ЦСКА — 12:2 по голевым моментам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Встреча состоится 28 августа и начнётся в 13:00 по мск. «Зенит» на данный момент занимает первую позицию в таблице РПЛ с 14-ю баллами в активе.