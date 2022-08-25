Тренер «Маккаби Хайфа»: Если повезет, мы запомнимся несколькими яркими моментами

Главный тренерпрокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе H с израильским клубом сыграют «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Бенфика».

«Мы можем хорошо выступить на этом групповом этапе и, если повезет, запомниться несколькими яркими моментами.

Нам нужно сделать все возможное для того, чтобы составить конкуренцию и самым наилучшим образом сыграть на глазах у своих болельщиков», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6 сентября и закончится 2 ноября. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября 2022 года.

Финал ЛЧ 2022/23 пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.