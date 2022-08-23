Экс-капитан «Рубина»: Дзюба проявит себя, но звездой в Турции не станет

Артем Дзюба Фото: twitter.com/AdsKulubu
На прошлой неделе Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». В дебютном матче за новый клуб 34-летний нападающий отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).
«Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело.
В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чем я точно уверен — Дзюба забьет еще много голов», — приводит слова Наваса «Чемпионат».
В четвертом туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Умраниеспор». Матч пройдет 27 августа.