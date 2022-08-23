Защитник «Сочи» получил серьезную травму колена

Защитник «Сочи»больше не сыграет в этом году из-за травмы колена.

«Викторьен Ангбан после игры с "Ростовом" прошел тщательное обследование.

К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнет процесс реабилитации после травмы» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

Ангбан провел в текущем чемпионате России шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.