Защитник «Сочи» получил серьезную травму колена

Викторьен Ангбан Фото: twitter.com/pfcsochi
«Викторьен Ангбан после игры с "Ростовом" прошел тщательное обследование.
К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнет процесс реабилитации после травмы» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.
Ангбан провел в текущем чемпионате России шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.