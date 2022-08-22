Вяльбе: Положительно отношусь к идее войти в руководство «Спартака»

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Россиирассказала готова ли она войти в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».

«Положительно отношусь к идее войти в руководство "Спартака", готова рассмотреть предложение. Но пока со мной никто не связывался», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 22 августа, стало известно, что «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун не будет управлять клубом.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» в случае ухода президента клуба Леонида Федуна.