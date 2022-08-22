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    Вяльбе: Положительно отношусь к идее войти в руководство «Спартака»

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    Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала готова ли она войти в совет директоров московского футбольного клуба «Спартак».

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «Положительно отношусь к идее войти в руководство "Спартака", готова рассмотреть предложение. Но пока со мной никто не связывался», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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    Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

    54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» в случае ухода президента клуба Леонида Федуна.

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