«Атлетик» — «Валенсия»: счет 1:0, обзор гола

Победный гол в составе «басков» забил нападающий Алехандро Беренгер.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Валенсия 1:0
Гол: 1:0 Алехандро Беренгер (43') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 73'), Микель Весга, Nicholas Williams, Икер Муньяин (Унай Венседор, 73'), Алехандро Беренгер (Ойер Саррага, 64'), Иньяки Уильямс Валенсия: Lino, Уго Дуро (Максимилиано Гомес, 17'), Самуэль Кастильехо, Карлос Солер, Уго Гильямон (Marcos De Sousa, 75'), Юнус Муса (Николас Гонсалес, 62'), Jesus Vazquez (Антонио Латорре, 62'), Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье, 75'), Георгий Мамардашвили Предупреждения: Даниэль Вивиан (12'), Юнус Муса (23'), Икер Муньяин (68')
«Атлетик» занимает 5 место, имея 4 очка на счету. «Валенсия» потерпела первое поражение и тремя баллами занимает 9 позицию.