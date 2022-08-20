Василенко: Пропустили гол из ничего, тем не менее все выложились, сыграли вничью

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

«Самарские "Крылья Советов" — это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.

И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у "Крыльев", но мы даже это контролировали.

Гол из ничего, тем не менее все выложились, сыграли вничью, будем дальше работать.

Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовиться к следующей игре.

Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия», — сказал Василенко «Матч ТВ».