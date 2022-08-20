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    • Писареву грозит увольнение из «Химок» в случае еще двух поражений
    Все новости спорта

    Писареву грозит увольнение из «Химок» в случае еще двух поражений

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение подмосковной команды от «Локомотива» (0:3) в 6-м туре российской Премьер-Лиги.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    Эта игра стала второй для команды под руководством Николая Писарева, который сменил на посту главного тренера команды Сергея Юрана.

    «Если честно, ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок, в какой футбол мы играем.

    Игра с "Локомотивом" не дала ответа на этот вопрос. При всем уважении к сопернику, надо брать очки в игре с ним.

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    • Поторопились с отставкой Юрана? Отвечает за это генеральный директор [Дмитрий Ульянов]. У любого решения есть результат. Я для себя ждать долго не привык.

    Если будет еще два поражения, то работа [Писарева] будет краткосрочной. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре.

    Да, был мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришел новый тренер, у него новые принципы.

    Если не будет результата, то это (приглашение Писарева) будет неправильным решением. А степень ответственности нужно разделять. У нас есть совет учредителей, который решает такие вопросы.

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    В раздевалке должны проявлять себя капитан и главный тренер. У Дмитрия Тихого это получается хорошо, плюс есть Денис Борисович Глушаков, который правильными словами принимает активное управление командой.

    С атмосферой у нас все порядке, собран мастеровитый коллектив. И ему под силу выполнить любую задачу», — заявил Терюшков в интервью «Матч ТВ».

    «Химки» после шести туров набрали 7 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

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