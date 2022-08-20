Писареву грозит увольнение из «Химок» в случае еще двух поражений

Член наблюдательного советапрокомментировал поражение подмосковной команды от(0:3) в 6-м туре российской Премьер-Лиги.

Эта игра стала второй для команды под руководством Николая Писарева, который сменил на посту главного тренера команды Сергея Юрана.

«Если честно, ждал такого результата. Не увидел на поле коллектив, задумок, в какой футбол мы играем.

Игра с "Локомотивом" не дала ответа на этот вопрос. При всем уважении к сопернику, надо брать очки в игре с ним.

Поторопились с отставкой Юрана? Отвечает за это генеральный директор [Дмитрий Ульянов]. У любого решения есть результат. Я для себя ждать долго не привык.

Если будет еще два поражения, то работа [Писарева] будет краткосрочной. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре.

Да, был мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришел новый тренер, у него новые принципы.

Если не будет результата, то это (приглашение Писарева) будет неправильным решением. А степень ответственности нужно разделять. У нас есть совет учредителей, который решает такие вопросы.

Календарь и таблица РПЛ

В раздевалке должны проявлять себя капитан и главный тренер. У Дмитрия Тихого это получается хорошо, плюс есть Денис Борисович Глушаков, который правильными словами принимает активное управление командой.

С атмосферой у нас все порядке, собран мастеровитый коллектив. И ему под силу выполнить любую задачу», — заявил Терюшков в интервью «Матч ТВ».

«Химки» после шести туров набрали 7 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.