Осинькин: Мы старались победить «Факел», а не удержать счет

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

На 61-й минуте Максим Глушенков вывел хозяев поля вперед, а на 65-й Максим Максимов счет сравнял.

«Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот.

Во втором тайме мы смогли сыграть быстрее, смогли оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты.

Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил.

У нас есть определенные проблемы, но мы старались победить, а не удержать счет. Но счет, увы, остался таким же.

Вы видели, что после игры все были расстроены. Мы настроены были побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу.

У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления.

То, что мы не сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы. Одна травма тянет другую.

Вчера узнали, что не сможет сыграть Ежов, сегодня это подтвердилось. В плане скорости мы потеряли. Но ребята хорошо работают, стараются, добавляют.

Скажу, что у нас были хорошие игры, но очков не хватает. Матч с "Динамо" и "Локомотивом" были очень хорошие, пересмотрите.

Мы взяли очков меньше, чем справедливо было по игре», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».