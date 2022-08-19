Бывший полузащитник «Зенита» перешел в «Кубань»

Денис Ткачук Фото: globallookpress.com
Хавбек присоединился к команде на правах свободного агента. Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста с краснодарцами рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ткачук — бывший футболист «Зенита», в составе которого завоевал Кубок России в сезоне 2015/16.
Всего за сине-бело-голубых он провел девять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Также хавбек успел поиграть за «Салют», «Оренбург», «Крылья Советов», «Рубин» и «Ротор». Прошлый сезон он отыграл за «Нижний Новгород».