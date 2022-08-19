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    Вингер ПСВ Эйндховен стал трансферной целью «МЮ»

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    «Манчестер Юнайтед» после приобретения полузащитника мадридского «Реала» Каземиро постарается осуществить еще один трансфер.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    По информации The Telegraph, «МЮ» может подписать атакующего полузащитника ПСВ Эйндховен Коди Гакпо.

    Изначально, «МЮ» планировал приобрести вингера «Аякса» Антони, но амстердамский клуб отказался продать бразильца за 80 миллионов евро, а больше англичане не готовы предложить.

    Трансфер Гакпо может обойтись «МЮ» в 40 миллионов евро.

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    • Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «МЮ» также интересуется мексиканским вингером «Наполи» Ирвингом Лосано.

    Напомним, ранее стало известно, что «МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60+10 млн евро.

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