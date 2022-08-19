«Боруссия» М — «Герта»: счет матча 1:0, обзор голов

Менхенгладбахскаядержала домашнюю победу над берлинской(1:0) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

На 34-й минуте защитник гостей Филип Уремович сфолил в своей штрафной, получив желтую карточку. Алассан Плеа реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

На 69-й минуте хорватский защитник вновь нарушил правила в своей штрафной и был удален, но Йонас Хофман не сумел переиграть вратаря «Герты» с «точки».

Бундеслига. 2-й тур Боруссия М — Герта 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 — 34, пенальти ПлеаБоруссия М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Крамер, Хофманн (Вольф, 90), Нойхаус (Фридрих, 90), Коне, Плеа (Херрманн, 90), ТюрамГерта: Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович, Миттельштедт, Шуньич (Боэтиюс, 57), Тузар (Боатенг, 83), Сердар (Зельке, 83), Лукебакио, Канга (Йоветич, 72), Эджуке (Дардаи, 72)Предупреждения: Уремович (34), Шварц (90), Херрманн (90)Удаление: Уремович (69)

«Боруссия» с 7 очками лидирует в бундеслиге. У «Герты» 1 очко и 15-я строчка.