Умарали Рахмоналиев стал игроком «Рубина»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с узбекским полузащитником «Бунёдкора»

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 19-летний футболист из Узбекистана официально подписал соглашение с «Рубином», куда он перейдёт на правах свободного агента этой зимой.

Договор Рахмоналиева с командой из Казани будет рассчитан на три с половиной года. В этом сезоне талантливый полузащитник провёл в составе «Бунедкора» 15 поединков, в которых забил шесть мячей.

На счету Умарали Рахмоналиева 21 матч и 7 голов в составе ташкентского «Бунёдкора».

Напомним, что на данный момент казанская команда под руководством Леонида Слуцкого занимает четвёртую строчку в подэлитном дивизионе и имеет в своём активе восемь очков.