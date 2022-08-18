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    Умарали Рахмоналиев стал игроком «Рубина»

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    «Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с узбекским полузащитником «Бунёдкора» Умарали Рахмоналиевым.

    Умарали Рахмоналиев (справа)
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    Умарали Рахмоналиев (справа)

    Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 19-летний футболист из Узбекистана официально подписал соглашение с «Рубином», куда он перейдёт на правах свободного агента этой зимой.

    Договор Рахмоналиева с командой из Казани будет рассчитан на три с половиной года. В этом сезоне талантливый полузащитник провёл в составе «Бунедкора» 15 поединков, в которых забил шесть мячей.

    На счету Умарали Рахмоналиева 21 матч и 7 голов в составе ташкентского «Бунёдкора».

    Напомним, что на данный момент казанская команда под руководством Леонида Слуцкого занимает четвёртую строчку в подэлитном дивизионе и имеет в своём активе восемь очков.

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