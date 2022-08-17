«Спартак» сыграет в одной группе с «Зенитом» в Кубке России

В среду, 17 августа состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России.

В групповом турнире сыграют 16 клубов РПЛ, они разделены на 4 группы по 4 команды.

Групповой этап Кубка России:

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Нижний Новгород», «Химки»

Группа В: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел»

Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург»

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо»

В групповом раунде команды сыграют друг с другом в два круга, всего каждой будет проведено по 6 матчей.

Команды, занявшие первые два места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ, те, кто займет третье место, будут играть в плей-офф Пути регионов, те, кто станет четвертыми, закончат борьбу за трофей.

Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 по 31 августа.