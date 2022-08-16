Президент «Урала»: РПЛ надо расширять до 18 клубов

Президент «Урала»в очередной раз высказался за расширение российской Премьер-лиги до 18 клубов.

«Мне лично хочется, чтобы Алаев говорил о том, что надо расширять лигу, 16 команд — это очень мало, у нас большая страна! Мы с москвичами находимся в неравных условиях: шесть команд, 10 игр по Москве и вокруг, а сейчас очень сложно летать.

Надо делать 18 команд, и чтобы побольше было региональных клубов. Сегодня я не буду поднимать эту тему, но потом я все равно ее подниму.

Хотелось бы, чтобы на судейство еще раз обратили внимание. Мы же видим — пять туров прошло, и в каждом судьи ошибаются, в этом есть над чем поработать с РФС. Алаев работал в РФС и знает, с кем разговаривать», — приводит слова Иванова ТАСС.