Президент «Урала»: РПЛ надо расширять до 18 клубов

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«Мне лично хочется, чтобы Алаев говорил о том, что надо расширять лигу, 16 команд — это очень мало, у нас большая страна! Мы с москвичами находимся в неравных условиях: шесть команд, 10 игр по Москве и вокруг, а сейчас очень сложно летать.
Надо делать 18 команд, и чтобы побольше было региональных клубов. Сегодня я не буду поднимать эту тему, но потом я все равно ее подниму.
Хотелось бы, чтобы на судейство еще раз обратили внимание. Мы же видим — пять туров прошло, и в каждом судьи ошибаются, в этом есть над чем поработать с РФС. Алаев работал в РФС и знает, с кем разговаривать», — приводит слова Иванова ТАСС.