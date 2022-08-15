Гаранин: У «Сочи» будут новые игроки до закрытия трансферного окна

Главный «Сочи»рассказал о трансферных планах клуба.

«Трансферное окно закрывается 7 сентября. У нас еще есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут еще футболисты. Клуб ведет работу над этим.

Но мы не хотим пригласить лишь бы кого. Если найдем сильного футболиста, то готовы его взять на любую позицию — обязательно найдем ему место на поле», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что хочет покинуть команду.

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров.