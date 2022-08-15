ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала и Жозе МоуриньюНовый король Рима. Моуринью и Дибала поведут «Рому» за долгожданным Скудетто
  • 13:16
    • Гончаренко — новый главный тренер «Урала»
  • 15:15
    • Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о его нежелании играть за сборную Армении
  • 14:55
    • «Барселона» хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке с Мартином Брейтуэйтом
  • 14:45
    • Вингер «Ман Сити» Бернарду Силва может перейти в «Барселону» за € 100 млн
  • 14:32
    • Форвард «Эспаньола» Рауль де Томас может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о его нежелании играть за сборную Армении

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Краснодар Сборная Армении
    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему появилась информация о том, что он не хочет играть за сборную Армении.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    Напомним, после матча Лиги наций Армения — Шотландия (1:4) Сперцян продемонстрировал своё недовольство тем, что его заменили на 58-й минуте игры. Позже армянские СМИ сообщали, что Эдуард больше не хочет выступать за сборную страны.

    «Хорошо начали тот матч, повели в счёте. Потом у нас случилось удаление, а мне дали желтую. Причем такую, после которой пропускал следующую игру. Немножко перемкнуло из-за эмоций, признаю. Надо работать над собой в этом плане, со стороны некрасиво смотрится. А тогда играл с огромным желанием, нервы вроде контролировал. Думал: всего себя оставлю на поле, раз уж следующая игра мимо.

    И тут тренер Хоакин Капаррос меня меняет. До этого он предупреждал: "Четыре игры за 10 дней — тяжёлый график, если есть силы, дайте знать, возможно, оставлю на поле, это поможет остальным". Показываю: силы есть. Но, видимо, махнул руками как-то не так. Заменили, ушёл с поля, и не на скамейку, а сразу в раздевалку.

    Нехорошо поступил, нельзя так было. Не справился с нервами, потом было стыдно, много раз извинился. Кто-то подумал, что мы поругались, но это не так. Тренер сказал, что ждал такой реакции, потому что видел, насколько я хочу играть. И всё же не стоило мне так поступать, сто процентов. Решения тренера нужно уважать», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Эдуард в 2021 году принял решение играть за сборную Армении, в составе которой он уже принял участие в десяти матчах и забил два мяча.

    В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян уже принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сметет лондонцев
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Рубин — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Уракан
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры