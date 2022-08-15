Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о его нежелании играть за сборную Армении

Полузащитник «Краснодара»объяснил, почему появилась информация о том, что он не хочет играть за сборную Армении.

Напомним, после матча Лиги наций Армения — Шотландия (1:4) Сперцян продемонстрировал своё недовольство тем, что его заменили на 58-й минуте игры. Позже армянские СМИ сообщали, что Эдуард больше не хочет выступать за сборную страны.

«Хорошо начали тот матч, повели в счёте. Потом у нас случилось удаление, а мне дали желтую. Причем такую, после которой пропускал следующую игру. Немножко перемкнуло из-за эмоций, признаю. Надо работать над собой в этом плане, со стороны некрасиво смотрится. А тогда играл с огромным желанием, нервы вроде контролировал. Думал: всего себя оставлю на поле, раз уж следующая игра мимо.

И тут тренер Хоакин Капаррос меня меняет. До этого он предупреждал: "Четыре игры за 10 дней — тяжёлый график, если есть силы, дайте знать, возможно, оставлю на поле, это поможет остальным". Показываю: силы есть. Но, видимо, махнул руками как-то не так. Заменили, ушёл с поля, и не на скамейку, а сразу в раздевалку.

Нехорошо поступил, нельзя так было. Не справился с нервами, потом было стыдно, много раз извинился. Кто-то подумал, что мы поругались, но это не так. Тренер сказал, что ждал такой реакции, потому что видел, насколько я хочу играть. И всё же не стоило мне так поступать, сто процентов. Решения тренера нужно уважать», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Эдуард в 2021 году принял решение играть за сборную Армении, в составе которой он уже принял участие в десяти матчах и забил два мяча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян уже принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.