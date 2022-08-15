«Атлетик» — «Мальорка»: счет 0:0

Фрагмент матча Фото: Twitter «Атлетика»
21 августа «баски» проведут еще один домашний матч. На этот раз они будут принимать «Валенсию».
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Мальорка 0:0
Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Весга, Ойан Сансет (Ойер Саррага, 57'), Иньяки Уильямс (Malcom Ares, 86'), Икер Муньяин (Gorka Guruzeta, 70'), Алехандро Беренгер (Nicholas Williams, 70'), Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия, 57') Мальорка: Ведат Мурики (Абдон Пратс, 86'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 64'), Родриго Батталья, Клеман Гренье (Иддрису Баба, 83'), Ли Кан Ин (Лаго Жуниор, 87'), Коста Хауме, J.Copete, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: J.Copete (22'), Родриго Батталья (31'), Дани Родригес (35'), Антонио Санчес (66'), Ли Кан Ин (72'), Клеман Гренье (76')
«Мальорка» днем ранее сыграет на домашнем стадионе против «Бетиса».