Составы на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи»

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Сочи» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 (мск). С прогнозом на этот поединок можете ознакомиться здесь.

Обслужит матч судейская бригада во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Помогать ему будут Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Евгений Турбин (Дмитров), его помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).