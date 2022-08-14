ПСЖ разгромил «Монпелье», Неймар оформил дубль

В составе победителей дубль оформил Неймар, еще по одному мячу забили Килиан Мбаппе, Ренату Саншеш. Защитник гостей Салайе Сако поразил собственные ворота.
За гостей отличилисись точными ударами Вахби Хазри и Энцо Чато.
Отметим, что в первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Монпелье 5:2
Голы: 1:0 Фалайе Сако (автогол) (39'), 2:0 Неймар (пенальти) (43'), 3:0 Неймар (51'), 3:1 Вахби Хазри (58'), 4:1 Килиан Мбаппе (69'), 5:1 Ренату Саншеш (88'), 5:2 Enzo Tchato (90 + 2') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими (Норди Мукиэле, 86'), Марко Верратти (Ренату Саншеш, 86'), Витор Феррейра (Леандро Паредес, 70'), Нуну Мендеш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе (Пабло Сарабия, 86'), Неймар (Уго Экитике, 90') Монпелье: Вахби Хазри (Валер Жермен, 78'), Sepe Elye Wahi (Мамаду Сако, 78'), Тежи Саванье (Khalil Fayad, 90'), Жордан Ферри, Фет Мауасса (Арно Суке, 70'), Жорис Шотар (Лео Леруа, 90'), Тео Сент-Люс, Николя Коцца, Фалайе Сако, Enzo Tchato, Йонас Омлин Предупреждения: Преснел Кимпембе (60'), Sepe Elye Wahi (63'), Витор Феррейра (66')
Парижане с шестью очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. «Монпелье» с тремя очками занимает восьмое место.