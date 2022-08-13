«Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче в добавленное к первому тайму время. Низко гости сели в оборону, Мостовой сделал пас на радиус штрафной ЦСКА, откуда Малком в касание закрутил мяч впритирку со штангой.
На 63-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Мойзес на левом краю ушёл от Сутормина и прострелил в центр штрафной, где Родригао завалил Чалова.
Сам Федор Чалов хладнокровно исполнил удар с 11-метровой отметки, низом направив мяч в сетку ворот — Кержаков не угадал направление.
На 80-й минуте Карраскаль в армейской контратаке получил пас на ход, ворвался в штрафную «Зенита», обыграл защитника, но пробил во вратаря. Добивание Ермакова пришлось в цель, но судья заметил положение «вне игры».
А на 85-й минуте Густаво Мантуан с фланга ушёл в центр, сыграл в стеночку и нанёс шикарный удар из-за штрафной — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.
«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с десятью очками пока делит второе место со «Спартаком».
В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).