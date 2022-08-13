«Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче в добавленное к первому тайму время. Низко гости сели в оборону, Мостовой сделал пас на радиус штрафной ЦСКА, откуда Малком в касание закрутил мяч впритирку со штангой.

На 63-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Мойзес на левом краю ушёл от Сутормина и прострелил в центр штрафной, где Родригао завалил Чалова.

Сам Федор Чалов хладнокровно исполнил удар с 11-метровой отметки, низом направив мяч в сетку ворот — Кержаков не угадал направление.

На 80-й минуте Карраскаль в армейской контратаке получил пас на ход, ворвался в штрафную «Зенита», обыграл защитника, но пробил во вратаря. Добивание Ермакова пришлось в цель, но судья заметил положение «вне игры».

А на 85-й минуте Густаво Мантуан с фланга ушёл в центр, сыграл в стеночку и нанёс шикарный удар из-за штрафной — мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — ЦСКА 2:1 Голы: 1:0 Малком (45+2'), 1:1 Chalov F. (пенальти) (63'), 2:1 Gustavo Mantuan (85') Зенит: Bakaev Z. (Krugovoy D., 66'), Barrios W., Kerzhakov M., Lovren D., Малком, Mostovoy A. (Gustavo Mantuan, 76'), Родриго, Santos D., Sergeev I. (Cassierra M., 66'), Sutormin A. (A.A., 66'), Вендел (Erokhin A., 90') ЦСКА: Akinfeev I., Chalov F. (Yakovlev V., 82'), Diveyev I., Gajic M., Kuchaev K. (Zdjelar S., 71'), Medina J., Mendez V. (Carrascal J., 46'), Moises, Mukhin M. (Ermakov N., 70'), Nababkin K., Zaynutdinov B. Предупреждения: Kuchaev K. (38'), Akinfeev I. (54'), Mukhin M. (55'), Barrios W. (62'), Nababkin K. (62'), Zdjelar S. (84'), (90+4')

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с десятью очками пока делит второе место со «Спартаком».

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).