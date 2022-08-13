«Милан» — «Удинезе»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:2.

Счет в матче на 2-й минуте открыли гости. Прошла навесная подача в штрафную «Милана», сыграл на ближней штанге головой Родриго Бекао, который переправил сферу в сетку.

На 11-й минуте в ворота «Удинезе» был назначен пенальти — Соппи сфолил в штрафной. Тео Эрнандес пробил в левый угол, а голкипер завалился в противоположную область своего створа.

На 14-й минуте Диас отпасовал на Калабрию, тот прострелил в центр на Анте Ребича, и который спокойно переправил сферу в сетку ворот« Удинезе».

В добавленное к первому тайму время счет сравнялся. Прошла подача с правого края на дальнюю штангу от Перейры, и Масина головой переправил сферу в цель.

На 46-й минуте снова «Милан» выхшел вперед. Прошел с левого края заброс на дальнюю штангу. Масина сбросил сферу в центр, где оказывается Браим Диас, который отправилм мяч в сетку.

А на 68-й минуте Диас отвоевал мяч в штрафной «Удинезе», после чего выполнил передачу в центр, откуда Ребич, подстроившись левой ногой, направил сферу в левую «девятку».

Футбол. Италия. Серия А Милан — Удинезе 4:2 Голы: 0:1 Родриго Бекао (2'), 1:1 Тео Эрнандес (пенальти) (12'), 2:1 Анте Ребич (15'), 2:2 Адам Масина (45 + 4'), 3:2 Браим Диас (46'), 4:2 Анте Ребич (68') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Раде Крунич (Томмазо Побега, 84'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 71'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 71'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 84'), Анте Ребич (Оливье Жиру, 72') Удинезе: Исаак Саксесс (Бету, 67'), Жерар Деулофеу, Адам Масина (Festy Ebosele, 83'), Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 76'), Уолас (Sandi Lovric, 76'), Роберто Перейра, Брандон Соппи, Неуэн Перес (Энсо Эбосс, 67'), Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Брандон Соппи (10'), Раде Крунич (34'), Родриго Бекао (34'), Неуэн Перес (55'), Festy Ebosele (90 + 2')

В параллельном матче «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Аталанты» — 0:2.

Счет был открыт на 24-й минуте. Пашалич сделал скидку на Рафаэла после передачи с левого фланга поля и Толои расстрелял ворота головой с позиции почти двух метров.

В компенсированное время команда гостей убежала в контратаку и Лукман принял мяч уже в чужой штрафной от Руслана Малиновского. Адемола классно обыграл защитника на ложном замахе и отправил мяч в дальний угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Аталанта 0:2 Голы: 0:1 Рафаэл Толой (26'), 0:2 Адемола Лукман (90 + 6') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски (Фабио Депаоли, 59'), Алекс Феррари (Джейсон Мурильо, 90'), Омар Коллей, Томмазо Ауджелло, Роналду Виейра, Мехди Лери (Фабио Квальярелла, 75'), Томас Ринкон, Абдельхамид Сабири, Филип Джуричич (Валерио Верре, 59'), Франческо Капуто (Manuel De Luca, 59') Аталанта: Дуван Сапата, Луис Мурьель (Адемола Лукман, 63'), Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 84'), Йоаким Мехле (Надир Цортеа, 72'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Берат Джимсити, Caleb Okoli, Рафаэл Толой (Джорджио Скальвини, 72'), Хуан Муссо Предупреждения: Алекс Феррари (2'), Caleb Okoli (19'), Марио Пашалич (45'), Валерио Верре (73'), Хуан Муссо (80'), Фабио Квальярелла (81'), Абдельхамид Сабири (82'), Мартен де Рон (84'), Надир Цортеа (89'), Ханс Хатебур (90 + 3')

У «Милана» — 1-е место в таблице Серии А (3 очка), «Аталанта» — 2-е место (3 очка), «Удинезе» и «Сампдория» замыкают таблицу (0 очков).