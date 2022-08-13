«Динамо» — «Краснодар» : прогноз, составы, коэффициенты

Московскоеопределились со стартовыми составами на матч 5-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.78, на успех «Краснодара» — 4.88, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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