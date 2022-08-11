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    Гендиректор «Црвены Звезды»: Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья

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    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что его команда не собирается бойкотировать матчи против российских клубов.

    «Црвена Звезда» не планирует бойкотировать матчи против клубов РПЛ
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    «Црвена Звезда» не планирует бойкотировать матчи против клубов РПЛ

    «Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

    Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с "Зенитом" и готовы к играм.

    Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с "Зенитом" в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Терзича Sport24.

    В июле «Зенит» обыграл «Црвену Звезду » в рамках товарищеского матча со счетом 2:1.

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