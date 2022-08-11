Гендиректор «Црвены Звезды»: Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья

«Црвена Звезда» не планирует бойкотировать матчи против клубов РПЛ Фото: globallookpress.com
«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.
Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с "Зенитом" и готовы к играм.
Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с "Зенитом" в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Терзича Sport24.
В июле «Зенит» обыграл «Црвену Звезду » в рамках товарищеского матча со счетом 2:1.