Карпин жестко отреагировал на слухи о попытке Юрана провести договорной матч с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в конце прошлого сезона пытался провести договорной матч с его командой.

Об этом ранее сообщил журналист Иван Карпов.

«Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура "Ростов" — "Химки" Юран предложил южанам скатать на Дону договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у "Ростова" не было, кроме как помочь братскому "Рубину", боровшемуся с "Химками" за выживание», — написал Карпов.

«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали это и комментируют. Я вообще не в курсе», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

Напомним, матч второго круга предыдущего чемпионата России «Ростов» — «Химки» завершился со счетом 2:1 в пользу команды Карпина.

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.