Источник: «Лейпциг» заплатит 20+10 млн евро за Вернера. «Челси» купил его за 53 млн в 2020-м

Лондонскийи немецкийсогласовали трансфер форварда

За 26-летнего игрока английский клуб получит 20 миллионов евро, еще 10 млн — бонусы, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

В понедельник, 8 августа, Вернер вылетает в Германию, на следующий день он пройдет медосмотр и заключит контракт с клубом из Саксонии.

Форвард уже выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, после чего лондонцы купили его за 53 млн евро.

В 156 матчах за «РБ Лейпциг» Вернер забил 90 голов и сделал 40 результативных передач.

Нападающий хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.