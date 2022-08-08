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    Источник: «Лейпциг» заплатит 20+10 млн евро за Вернера. «Челси» купил его за 53 млн в 2020-м

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    Лондонский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» согласовали трансфер форварда Тимо Вернера.

    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер

    За 26-летнего игрока английский клуб получит 20 миллионов евро, еще 10 млн — бонусы, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

    В понедельник, 8 августа, Вернер вылетает в Германию, на следующий день он пройдет медосмотр и заключит контракт с клубом из Саксонии.

    Форвард уже выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, после чего лондонцы купили его за 53 млн евро.

    В 156 матчах за «РБ Лейпциг» Вернер забил 90 голов и сделал 40 результативных передач.

    Нападающий хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.

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