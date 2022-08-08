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    Точилин: Первый тайм матча с нижегородцами был для «Сочи» идеальным

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результаты матча с «Пари НН» (2:1) в РПЛ.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше.

    Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку.

    Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

    Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», — заявил Точилин клубной пресс-службе.

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