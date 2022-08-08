Точилин: Первый тайм матча с нижегородцами был для «Сочи» идеальным

Главный тренерпрокомментировал результаты матча с(2:1) в РПЛ.

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше.

Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку.

Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», — заявил Точилин клубной пресс-службе.