«Торпедо» полнится игроком сборной Армении

Полузащитни ереванского ЦСКА и сборной Арменииблизок к переходу в чемпионат России, сообщает журналист Арарат Мамбреян.

По данным источника, в ближайшее время 19-летний футболист должен подписать контракт с московским «Торпедо» сроком на один сезон.

«Хороший трансфер. Серобян может себя проявить в РПЛ и стать большим усилением для "Торпедо". Если ему в "Торпедо" будут доверять, спокойно давать развиваться и много играть, то он скоро со своими задатками станет топовым игроком в России, а потом сможет уехать в Испанию, Италию или Англию», — написал Мамбреян в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне Серобян в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил три гола и отдал одну результативную передачу.