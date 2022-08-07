ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • 14:12
    • Стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ «Торпедо» — «Химки»
  • 12:40
    • Чалов: Момент с пенальти? Медина и Карраскаль вдвоём подошли, просили пробить
  • 12:16
    • Мележиков: Зиньковский получает мало игрового времени? Это решение Абаскаля
  • 11:59
    • Тренер «Локомотива»: Иван Игнатьев заслужил место в основном составе
  • 11:30
    • «Челси» намерен подписать Френки де Йонга из «Барселоны»
    Все новости спорта

    Стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ «Торпедо» — «Химки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Химки Торпедо
    Сегодня «Торпедо» сыграет с «Химками» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Стартовые составы команд:

    «Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

    Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Чёрный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.

    Обслужит матч «Торпедо» — «Химки» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).

    С прогнозом на этот матч вы можете ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпион начнет сезон АПЛ крупной победой?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли тен Хаг стартовать в АПЛ с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Прервет ли «Динамо» серию неудачных выездов в Самару?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры