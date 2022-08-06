ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Факел», у Медины гол и два ассиста
  • 19:03
    • Шапи и Гильерме остались в запасе на матч «Краснодар» — «Локомотив»
  • 17:03
    • «Спартак» победил «Урал», у Соболева два ассиста
  • 16:24
    • Салах спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Фулхэмом»
  • 19:23
    • Клаудиньо, Малком и Кассьерра в старте «Зенита» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Монако» без Головина удержал победу над «Страсбургом»

    «Страсбург» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург
    В матче 1-го тура чемпионата Франции «Страсбург» потерпел домашнее поражение от «Монако» — 1:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Монегаски открыли счет на 43-й минуте. После навеса с углового и верхового единоборства мяч вылетел прямо на ногу Крепин Диатта, который слёта вонзил его под правую штангу.

    На 52-й минуте «Монако» удвоил счет. Мартиньш вошел в штрафную с правого края и в падении исполнил передачу во вратарскую. Селс неудачно отбил снаряд перед собой, а Софьян Диоп был первым на добивании.

    На 65-й минуте хозяева отыграли один мяч. Делен на правом фланге убрал мяч под левую и навесил на дальнюю штангу, Диалло переиграл в воздухе Агилара и головой отправил снаряд в сетку.

    На 90-й минуте прошел заброс в штрафную «Монако», последовала скидка головой, и Диалло головой поразил цель, опережая не успевшего на перехват Нюбеля. Но после просмотра видеоповтора мяч был отменен — у Диалло зафиксирован офсайд.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Монако 1:2
    Голы: 0:1 Крепин Дьятта (43'), 0:2 Софьян Диоп (53'), 1:2 Хабиб Диалло (65') Страсбург: Матц Зельс, Ронаэль Пьер-Габриэль (Томас Делаин, 46'), Лука Перрен (Максим Ле Маршан, 66'), Жерзино Ньямси, Александр Джику, Димитри Льенар (Dany Jean, 82'), Адриен Томассон, Саньин Прцич, Жанрикне Беллегард (Жан-Эде Паскаль Аолу, 66'), Хабиб Диалло, Людовик Ажорк (Кевин Гамейро, 66') Монако: Брил Эмболо, Софьян Диоп (Maghnes Akliouche, 66'), Желсон Мартинш (Vanderson, 73'), Жеан Лукас, Юссуф Фофана, Крепин Дьятта (Элиот Матазо, 87'), Исмаил Якобс, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Юссуф Фофана (80'), Крепин Дьятта (83')

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч, так как отбывает дисквалификацию с прошлого сезона, как и Кевин Фолланд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в результативном матче от обеих команд
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Зенит» сломит оборону «Ахмата»
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Ириски» снова дома удачно сыграют против «Челси»?
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз — Колон
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры