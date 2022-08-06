«Страсбург» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

Монегаски открыли счет на 43-й минуте. После навеса с углового и верхового единоборства мяч вылетел прямо на ногу Крепин Диатта, который слёта вонзил его под правую штангу.
На 52-й минуте «Монако» удвоил счет. Мартиньш вошел в штрафную с правого края и в падении исполнил передачу во вратарскую. Селс неудачно отбил снаряд перед собой, а Софьян Диоп был первым на добивании.
На 65-й минуте хозяева отыграли один мяч. Делен на правом фланге убрал мяч под левую и навесил на дальнюю штангу, Диалло переиграл в воздухе Агилара и головой отправил снаряд в сетку.
На 90-й минуте прошел заброс в штрафную «Монако», последовала скидка головой, и Диалло головой поразил цель, опережая не успевшего на перехват Нюбеля. Но после просмотра видеоповтора мяч был отменен — у Диалло зафиксирован офсайд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч, так как отбывает дисквалификацию с прошлого сезона, как и Кевин Фолланд.