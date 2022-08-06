«Страсбург» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Монегаски открыли счет на 43-й минуте. После навеса с углового и верхового единоборства мяч вылетел прямо на ногу Крепин Диатта, который слёта вонзил его под правую штангу.

На 52-й минуте «Монако» удвоил счет. Мартиньш вошел в штрафную с правого края и в падении исполнил передачу во вратарскую. Селс неудачно отбил снаряд перед собой, а Софьян Диоп был первым на добивании.

На 65-й минуте хозяева отыграли один мяч. Делен на правом фланге убрал мяч под левую и навесил на дальнюю штангу, Диалло переиграл в воздухе Агилара и головой отправил снаряд в сетку.

На 90-й минуте прошел заброс в штрафную «Монако», последовала скидка головой, и Диалло головой поразил цель, опережая не успевшего на перехват Нюбеля. Но после просмотра видеоповтора мяч был отменен — у Диалло зафиксирован офсайд.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Монако 1:2 Голы: 0:1 Крепин Дьятта (43'), 0:2 Софьян Диоп (53'), 1:2 Хабиб Диалло (65') Страсбург: Матц Зельс, Ронаэль Пьер-Габриэль (Томас Делаин, 46'), Лука Перрен (Максим Ле Маршан, 66'), Жерзино Ньямси, Александр Джику, Димитри Льенар (Dany Jean, 82'), Адриен Томассон, Саньин Прцич, Жанрикне Беллегард (Жан-Эде Паскаль Аолу, 66'), Хабиб Диалло, Людовик Ажорк (Кевин Гамейро, 66') Монако: Брил Эмболо, Софьян Диоп (Maghnes Akliouche, 66'), Желсон Мартинш (Vanderson, 73'), Жеан Лукас, Юссуф Фофана, Крепин Дьятта (Элиот Матазо, 87'), Исмаил Якобс, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Юссуф Фофана (80'), Крепин Дьятта (83')

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч, так как отбывает дисквалификацию с прошлого сезона, как и Кевин Фолланд.