Президент «Урала»: Еще пара таких игр и будем делать выводы

Президент «Урала»прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате России.

«Урал» не набрал ни одного очка в трех первых турах.

«Странные вопросы вы задаете! У нас ноль очков после трех игр, какая тут может быть оценка? Конечно, ниже "двойки", это 100%! Очень плохо стартовали. Да, есть объективные и субъективные причины.

Я, конечно, могу наговорить, что нам помешали удаления и пенальти. Но это надо признать — просто мы плохо стартовали. Наверное, плохо готовы были. Еще пара таких игр и будем делать выводы.

Посмотрим. Но так долго продолжаться не может. Мы единственная команда, которая забила один мяч и у которой ноль очков. Так не должно быть. Мы разберемся», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в случае отставки Игоря Шалимова новым главным тренером «Урала» может стать Магомед Адиев.