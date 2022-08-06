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    Президент «Урала»: Еще пара таких игр и будем делать выводы

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате России.

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    «Урал» не набрал ни одного очка в трех первых турах.

    «Странные вопросы вы задаете! У нас ноль очков после трех игр, какая тут может быть оценка? Конечно, ниже "двойки", это 100%! Очень плохо стартовали. Да, есть объективные и субъективные причины.

    Я, конечно, могу наговорить, что нам помешали удаления и пенальти. Но это надо признать — просто мы плохо стартовали. Наверное, плохо готовы были. Еще пара таких игр и будем делать выводы.

    Посмотрим. Но так долго продолжаться не может. Мы единственная команда, которая забила один мяч и у которой ноль очков. Так не должно быть. Мы разберемся», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что в случае отставки Игоря Шалимова новым главным тренером «Урала» может стать Магомед Адиев.

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