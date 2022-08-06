Артета: Главное — выиграть в стартовом матче и набраться уверенности

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

«Самое главное — выиграть первый матч, набраться уверенности и импульса, а затем можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить — сегодня, честно говоря, их было довольно много.

Салиба сегодня был великолепен. То, как мы начали игру и играли в первые полчаса, было великолепно — мы должны были забить больше. Нам пришлось вести игру так, как мы не хотели.

Чтобы победить здесь, вам нужно пострадать — мы сделали это, и это часть менталитета, который мы хотим создать, чтобы приезжать в такие места и побеждать», — цитирует Артету BBC Sport.

Следующий матч «Арсенал» проведет 13 августа на своем поле против «Лестера».