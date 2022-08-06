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    Абаскаль: «Спартак» показал менталитет победителя

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал выездную победу над «Уралом» со счетом 2:0 в матче 4 тура РПЛ.

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    «Нам надо работать над реализацией, в целом ребята провели хороший матч. Соперник хотел замедлить игру в первом тайме, мы хотели ее ускорить нашими комбинациями.

    Во втором тайме при счете 2:0 нам уже стало сложнее в плане владения мячом, потому что соперник всегда был готов провести быструю контратаку и пошел большими силами вперед.

    В целом мы игру контролировали и добились нужного результата. Также хотел бы поблагодарить ребят и болельщиков, пришедших на стадион, я такого не ожидал.

    Нам было тяжело, особенно в начале матча, но потом удалось склонить чашу весов в свою пользу, забить два гола, и стало полегче контролировать игру, комфортнее играть.

    "Спартак" показал менталитет победителя. Важно, что после месяца выездных матчей мы возвращаемся домой с хорошим настроением, — цитирует Абаскаля "Матч ТВ".

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