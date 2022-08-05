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    Садио Мане — самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»

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    Нападающий сборной Сенегала Садио Мане возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков мюнхенской «Баварии». Его зарплата составляет € 22 млн в год, сообщает Bild.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Далее в рейтинге следуют вратарь Мануэль Нойер (до € 21 млн) и нападающий Мануэль Нойер (€ 20,5 млн). Почти на одном уровне с ними находятся полузащитники Лерой Зане (€ 20 млн), Кингсли Коман (€ 20 млн) и Серж Гнабри (€ 19 млн).

    Йозуа Киммих (€ 19,5 млн) вёл переговоры о новом контракте сам, благодаря чему он сэкономил на комиссии для консультанта, которая обычно составляет от 10 до 20% годовой зарплаты игрока.

    Защитник Маттейс Де Лигт, перешедший этим летом из туринского «Ювентуса», пошёл на понижение зарплаты. В «Баварии» он зарабатывает € 16 млн в год, тогда как в Италии он получал € 10 млн чистыми.

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